छात्रों पर AK-47 से हुई फायरिंग

बिहार में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर खतरनाक असॉल्ट राइफल AK-47 से फायरिंग का आरोप लगा है. दावा किया गया है कि इस फायरिंग से कई लोग घायल भी हुए हैं. अब AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से एक सवाल चर्चा के केंद्र में बना हुआ है. पूछा जा रहा है कि क्या पुलिस भीड़ को काबू में करने के लिए इतनी खतरनाक असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर सकती है. सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इतने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है. कानून और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता है. यानी सामान्य परिस्थितियों में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.