भीड़ नियंत्रण के लिए क्या है पहला नियम?
कानून के मुताबिक भारत में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले बातचीत, चेतावनी और कम से कम बल प्रयोग करने का नियम है. मगर AK-47 जैसे ऑटोमैटिक हथियार सिर्फ बेहद गंभीर सुरक्षा हालात में ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं. यानी आतंकवाद विरोधी अभियान, नक्सल ऑपरेशन या फिर जान पर तत्काल खतरे की स्थिति में ही ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं. कानून के मुताबिक पुलिस की पहली जिम्मेदारी बल प्रयोग नहीं, बल्कि हालात को शांतिपूर्ण तरीके से संभालना है. सबसे पहले प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जाती है, लाउडस्पीकर से चेतावनी दी जाती है और उन्हें शांतिपूर्वक हटने का मौका दिया जाता है.