DMRC का 32वां स्थापना दिवस

3 मई 1995 को रजिस्टर्ड होने के बाद आज DMRC ने अपने सफर के 31 साल पूरे कर 32वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है. इस मौके पर दिल्ली मेट्रो ने अपनी पहली ट्रेन TS#01 को फूलों से सजाकर शाहदरा से तीस हजारी के बीच चलाकर उन यादों को ताजा किया.