When Delhi Metro Established How Delhi Government Raise Funds And Who Helped Know Dmrc Unique Story On Its 32nd Foundation Day 8400402
Delhi Metro कब बनी? दिल्ली सरकार ने कैसे जुटाया फंड-किससे मिली मदद, 32वें स्थापना दिवस पर जानें DMRC की अनोखी कहानी
Delhi Metro 32nd Foundation Day history: 3 मई 1995 को रजिस्टर्ड हुई DMRC आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रही है. पहली बार 8.3 किलोमीटर के दूरी तय करने के बाद आज दिल्ली मेट्रो नेटवर्क आज 416 किमी लंबा और 303 स्टेशनों के साथ दुनिया की सबसे बेहतरीन मेट्रो में से एक है. दिल्ली मेट्रो के पास आज ड्राइवरलेस ट्रेन है. आइये जानते हैं इसकी कहानी...