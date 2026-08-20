बेटे के नाम पर लिखी किताब

अयान की बीमारी का पता चलने के साथ ही पांच साल का एक लंबा सफ़र शुरू हुआ, जिसमें इलाज, अस्पताल के चक्कर और कैंसर के दोबारा होने का लगातार डर शामिल था. हालांकि पांच साल तक बीमारी से लड़ने के बाद, आखिरकार अयान को कैंसर-मुक्त घोषित कर दिया गया. इस अनुभव का इमरान पर इतना गहरा असर पड़ा कि बाद में उन्होंने बिलाल सिद्दीकी के साथ मिलकर 'द किस ऑफ़ लाइफ़: हाउ अ सुपरहीरो एंड माय सन डिफीटेड कैंसर' (The Kiss of Life: How a Superhero and My Son Defeated Cancer) नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में अयान की बीमारी से लड़ाई और इस दौरान परिवार के सफ़र का ज़िक्र किया गया है.