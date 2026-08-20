गोविंदा और सुनीता का रिश्ता

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपनी शादी को लेकर चल रही अटकलों के बीच चर्चा में हैं. पिछले कुछ महीनों में उनके रिश्ते ने कई बार सुर्खियां बटोरी हैं, क्योंकि दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के बारे में खुलकर और कभी-कभी तीखी बातें कही हैं. कई इंटरव्यू में सुनीता ने गोविंदा पर अपनी छोटी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर और बेवफाई का आरोप लगाया है. हाल ही में उन्होंने गोविंदा को रानी का 'शुगर डैडी' भी कहा. दोनों के बीच चल रही इस अनबन के बीच, आज 19 अगस्त को सुनीता को अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई के बांद्रा कोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया और अब खबरें हैं कि दोनों तलाक लेकर अलग नहीं हो रहे हैं.