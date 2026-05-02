1–2 बार हल्का नाश्ता दें-

शुरुआत में एक समय पर सिर्फ एक नया खाना ही देना चाहिए और उसे कम से कम 3 से 4 दिन तक देना चाहिए. इससे यह पता चलता है कि बच्चे को उस खाने से कोई एलर्जी या परेशानी तो नहीं हो रही है. इस दौरान मां का दूध देना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि वह पहले की तरह जारी रहना चाहिए, जैसे-जैसे बच्चा 9 से 12 महीने का होता है, उसे थोड़ा और विविध खाना दिया जा सकता है. इस उम्र में बच्चा उंगलियों से खाना पकड़कर खाने की कोशिश करता है, इसलिए उसे नरम फल, छोटे टुकड़ों में कटी सब्जियां और हल्का घर का खाना दिया जा सकता है. दिन में 3 बार मुख्य भोजन और 1–2 बार हल्का नाश्ता देना सही रहता है