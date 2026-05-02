अलग-अलग फूड ग्रुप करें शामिल-
12 से 24 महीने की उम्र में बच्चा धीरे-धीरे परिवार के साथ वही खाना खाने लगता है, बस उसका खाना थोड़ा नरम और छोटे टुकड़ों में होना चाहिए. इस उम्र में उसे दिन में 3 मुख्य भोजन और 2 हल्के स्नैक्स दिए जा सकते हैं. एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि बच्चे के खाने में हर दिन अलग-अलग तरह के फूड ग्रुप शामिल होने चाहिए, जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ. इससे उसका पूरा विकास अच्छे तरीके से होता है. साथ ही, छोटे बच्चों को ज्यादा चीनी, नमक, जंक फूड, पैकेज्ड जूस और चॉकलेट जैसी चीजों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं. ( input-आईएएनएस)