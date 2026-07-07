13 जुलाई से शुरू होगा नया सफर

लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए 13 जुलाई खास दिन बनने जा रहा है. इसी दिन नए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा. कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। लंबे समय से इस सड़क का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि ये परियोजना मई में तैयार होने के बाद भी उद्घाटन का इंतजार कर रही थी. अब इसके शुरू होते ही दोनों शहरों के बीच यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी. रोजाना लाखों लोग इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की सबसे अहम सड़क परियोजनाओं में माना जा रहा है.