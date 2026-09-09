स्कूल और नौकरी
सुबह स्कूल की घंटी, फिर कक्षा, पढ़ाई, परीक्षा, डिग्री और आखिर में नौकरी. क्या हमेशा से जिंदगी ऐसी ही थी? क्या हजारों साल पहले भी बच्चों के लिए यही रास्ता तय था. इसका जवाब है बिल्कुल नहीं. आज स्कूल, परीक्षा, डिग्री और नौकरी हमारी जिंदगी का सामान्य हिस्सा लगते हैं, लेकिन यह पूरा ढांचा एक दिन में नहीं बना. इसके पीछे हजारों साल में बदलती शिक्षा, प्रशासन, समाज और काम की दुनिया की कहानी है. कभी बच्चे परिवार और गुरु से सीखते थे, फिर संस्थागत शिक्षा और परीक्षाओं की व्यवस्था विकसित हुई. बाद में उद्योगों के बढ़ने के साथ आधुनिक नौकरी का ढांचा मजबूत हुआ.