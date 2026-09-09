औद्योगिक क्रांति का रोल

औद्योगिक क्रांति ने स्कूल और नौकरी की व्यवस्था को नया रूप दिया. 18वीं-19वीं शताब्दी में फैक्ट्रियों और बड़े उद्योगों के विस्तार से ऐसे श्रमिकों की जरूरत बढ़ी जो पढ़-लिख सकें, गणना समझें, मशीनों के साथ काम कर सकें और तय समय व नियमों के अनुसार काम करें. इसी दौर में कई देशों में सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार हुआ और काम के घंटे, मजदूरी तथा श्रमिक अधिकारों को लेकर कानून बनने लगे. औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने नियमित शिक्षा, प्रशिक्षित श्रम और आधुनिक नौकरी की व्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई. (Source: Encyclopaedia Britannica, International Labour Organization (ILO Convention No. 1, 1919), तथा शिक्षा एवं औद्योगिक क्रांति के मानक ऐतिहासिक अध्ययन, Photo/AI).