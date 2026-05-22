1. जापान

US military bases worldwide: विजुअल कैपटलिस्ट की मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक, जापान में सबसे ज्यादा 61,684 अमेरिकी सैन्य और असैन्य कर्मी मौजूद हैं. अमेरिकी सैनिक इन क्षेत्रों में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव पर कड़ी नजर रखते हैं.