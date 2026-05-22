Where In World Largest Us Troops Deployed Single Country In Top 7 Will Be Able To Guess 8422402
दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिकी सेना कहां तैनात? यकीनन टॉप-10 में एक भी देश नहीं कर पाएंगे गेस
US troops military deployment: क्या आपको पता है कि दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं? अमेरिकी सेना मुख्य रूप से चीन और रूस के प्रभाव को कम करने, सहयोगियों की रक्षा करने और संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी त्वरित सैन्य पहुंच बनाए रखने के लिए दुनिया भर में अपने सैनिकों भेजे हुए हैं. आइये देखते हैं टॉप-10 की लिस्ट...