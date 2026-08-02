अमेरिका से बाहर क्यों है आईफोन की ज्यादा कीमत?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों वैश्विक मंचों पर टैरिफ का राग अलापते खूब दिखते हैं. दरअसल वह इसलिए यह यह कहते हैं क्योंकि अमेरिकी सामान दुनिया के ज्यादातर देशों में अपनी लागत और प्रोफिट से ज्यादा उन पर लगने वाले भारी-भरकम टैक्स के चलते महंगे हैं. अमेरिकी वस्तुओं पर कुछ देशों में 100 फीसदी से भी ज्यादा टैक्स है. इसका मतलब यह हुआ कि कोई अमेरिकी वस्तु 100 फीसदी टैक्स लेने वाले देश में उपभोक्ता को वस्तु की दोगुने कीमत में पड़ती है. इन उत्पादों में इम्पोर्ट ड्यूटी, स्थानीय टैक्स, मुद्रा विनियम और अन्य टैक्स लगते हैं, जिसके चलते यह महंगा पड़ता है. (तस्वीर: unsplash.com)