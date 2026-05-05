कब और कहां लगाए जाते हैं आईपीएल के पौधे

ऐसा नहीं है कि हर मैच के बाद या हम मैच के दौरान इन पौधों का रोपण हो जाता है. इन्हें रिजर्व रख लिया जाता है और आईपीएल के दौरान या आईपीएल के बाद भी इनका देश भर में अलग-अलग मुहिम चलाकर रोपण किया जाता है. इन पौधों के देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़े शहरों, गांवों, जंगलों, पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है. समुद्र तट पर मेंग्रोव भी लगाकर पर्यावरण संरक्षण का काम किया जाता है. greendotball.com वेबसाइट के मुताबिक अब तक देश भर में 627000 पेड़ इस मुहिम के तहत लगाए जा चुके हैं और यहां आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है.