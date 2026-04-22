Where Is Virender Sehwag Rs 130 Crore Home In Delhi Every House Corner Decorated In Royal Style 8389570
दिल्ली में कहां हैं वीरेंद्र सहवाग का 130 करोड़ का ये बंगला? रॉयल अंदाज से सजाया है घर का एक-एक कोना
Virender Sehwag luxurious Dream Home: पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट के मैदान पर अपने निडर अंदाज के साथ बल्लेबाजी करके अपना नाम बनाया है. क्रिकेट में उनका जलवा देखने को मिलता ही है, लेकिन असल जिंदगी में भी वो लग्जरी चीजों के शौकिन हैं. इसका अंदाजा उनके आलिशान दिल्ली वाले घर से ही लगाया जा सकता है, जो लगभग 130 करोड़ का बताया जा रहा है. बाहर से दिखने में तो ये खूबसूरत है ही बल्कि अंदर से भी घर के हर कोने-कोने को रॉयल अंदाज से सजाया गया है