दिल्ली वाले घर का नाम 'कृष्णा निवास'

उन्होने अपने दिल्ली वाले घर का नाम 'कृष्णा निवास' रखा है. ये नाम उनकी मां के नाम पर रखा गया है. घर किसी हवेली से कम नहीं है. जितना ये बाहर से दिखने में खूबसूरत है उतना ही भव्य अंदर का नजारा है. उनका घर उस इलाके का सबसे महंगा और आलिशान घर है.