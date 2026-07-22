मानसून की कैसे मदद कर रहे हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन

पिछले हफ्ते दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आसमान सूखा रहा, लेकिन इस हफ्ते सब कुछ ये सर्कुलेशन एक एक्टिव मानसून ट्रफ को हवा और नमी पहुंचा रहे हैं, जिससे दिल्ली और मध्य भारत में फिर से बारिश हो रही है. आसान भाषा में समझें तो मानसून ट्रफ को मानसून की मुख्य सड़क की तरह समझें. बारिश लाने वाले सिस्टम अक्सर इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं, और यह ट्रफ जहाँ भी होती है, वहां आम तौर पर सबसे ज़्यादा और लगातार बारिश होती है. इस लाइन के साथ या उसके आस-पास पांच सर्कुलेशन (हवा के घेरे) होने की वजह से, कई दिशाओं से हवा एक साथ मिलती है. इससे गर्म और नमी वाली हवा ऊपर की ओर उठती है, ठंडी होती है, कंडेंस होती है और ऊंचे बारिश वाले बादल बनाती है.