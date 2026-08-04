करोड़ों साल पहले कहां थी ये जमीन

कभी आपके दिमाग में सवाल आया है कि धरती के जिस हिस्से पर आपका घर बना हुआ है, वो जमीन करोड़ों साल पहले कहां पर होगी. सवाल अपने आप में बेहद दिलचस्प और मुश्किल है. मगर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टूल बनाया है जिसकी मदद से इस सवाल का जवाब मिलना संभव है. यानी इस टूल की मदद से करोड़ों साल पहले की लोकेशन पता की जा सकती है. अर्थ डॉट कॉम पर छपी एक खबर में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने दरअसल एक वेब टूल तैयार किया है. अच्छी बात है कि इस टूल का इस्तेमाल आम लोग भी कर सकते हैं. इसके लिए किसी खास सॉफ्टवेयर या फिर कोडिंग की भी जरुरत नहीं होगी.