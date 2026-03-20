दुनिया की पहली मौसम रिपोर्ट

आज हम अपने स्मार्टफोन पर एक क्लिक में जान लेते हैं कि कल बारिश होगी या धूप निकलेगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली मौसम रिपोर्ट कब और किसने जारी की थी? यह कहानी करीब 160 साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत समुद्र में लोगों की जान बचाने के लिए हुई थी.