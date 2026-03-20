Where World First Weather Report Telecast Story Know Which Country Established World First Meteorological Department 8349600
Aaj mausam ka haal: दुनिया में पहली बार मौसम रिपोर्ट का टेलीकास्ट कहां हुआ था? जानें किस देश में बना दुनिया का पहला मौसम विभाग
World First Weather report Forecast: दुनिया की पहली मौसम रिपोर्ट 1861 में ब्रिटेन में जारी हुई थी. रॉबर्ट फ्रिट्जरॉय ने समुद्री जहाजों को डूबने से बचाने के लिए इसकी शुरुआत की थी. आइये जानते हैं कि मौसम विभाग की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे आधुनिक मौसम विभाग बना...