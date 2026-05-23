4. नीदरलैंड

नीदरलैंड में फ्रीलांसरों और खुद का काम करने वालों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कड़े और नए लेबर कानून बनाए गए हैं.नीदरलैंड में लोगों को साल में केवल 1,440 घंटे काम करने होते हैं. इस देश में न्यूनतम मजदूरी तय होने के साथ-साथ बीमारी की स्थिति में भी कर्मचारियों को पूरा भुगतान (Sick Pay) पाने का हक है.