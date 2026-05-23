Where World Shortest Working Hours In These 7 Countries Joblessness Is Not Problem As People Only Work For This Many Hours 8423853
दुनिया में सबसे कम वर्किंग आवर कहां? इन 7 देशों में नौकरी नहीं लगती आफत, बस इतने घंटे ही ऑफिस जाते हैं लोग
Countries with lowest working hours: डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी और आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में शानदार वर्क-लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है, जहां लोग साल में औसतन 1380 से 1500 घंटे ही काम करते हैं. आइसलैंड 4-डे वर्क वीक अपना चुका हैं, जबकि फ्रांस और डेनमार्क में कर्मचारियों को 36 दिन की पेड छुट्टियां मिलती हैं.