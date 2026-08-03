छिपकलियों से छुटकारा
बरसात का मौसम आते ही घरों में छिपकलियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और अधिकतर लोगों को तो इससे काफी ज्यादा डर भी लगता है. रसोई, बेडरूम और ड्राइंग रूम की दीवारों पर घूमती छिपकलियां लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है. इसको देखकर ही लोगों को बहुत गंदा सा लगने लगता है. इन्हें भगाने के लिए लोग केमिकल स्प्रे या दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके उपयोग से भी घर में कुछ खास असर नहीं होता है और वो फिर दोबारा से आ जाती है. आज आपको बताते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए कौन-कौन से पौधों को लगा सकते हैं.