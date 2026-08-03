तुलसी

तुलसी का पौधा भारतीय घरों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. धार्मिक महत्व के साथ-साथ इसकी खुशबू भी कई कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है. अगर आप इसको घर के अंदर लगाते हैं, तो छिपकलियों को दूर रखने के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. साफ-सुथरे वातावरण के साथ तुलसी का पौधा लगाने से छिपकलियों की गतिविधि कम हो जाती है और वो फिर घर के आस-पास भी नहीं भटकते हैं. अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं, तो हवा को ताजा रखने में ये काफी ज्यादा मदद करता है और साथ ही साथ औषधीय गुणों से भरपूर भी इसको माना जाता है. देखभाल में बेहद आसान होता है.