गेंदे के फूल

अगर आप भी अपने घर में मच्छरों के आतंक से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में गेंदे के फूल जरूर लगाने चाहिए. इनका इस्तेमाल घर की पूजा के साथ-साथ, सजावट और मच्छरों को कोसों दूर रखने के लिए भी किया जाता है.