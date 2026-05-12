Which 5 Plants That Help To Keep Mosquitoes Away From The House Machar Ko Ghar Se Kaise Bhagaye 8411667
मच्छरों के जानी दुश्मन माने जाते हैं ये 5 पौधे, लगाते ही घर के आस-पास भी नहीं भटकेंगे
How To Get Rid Of Mosquitoes Inside The House: गर्मी में घरों में मच्छरों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इससे नींद खराब तो होती ही है लेकिन साथ-साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. लोग इनको दूर भगाने के लिए काफी सारी चीजों को अपनाते हैं, लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है आइए आपको कुछ पौधों के बारे में बताते हैं, जिनको लगाते ही आस-पास भी नहीं भटकेंगे मच्छर.