छिलके के मुताबिक अंडे में पोषण

सफेद, भूरे, नीले, हरे अंडे, गुलाबी , क्रीमी या धब्बेदार अंडों में सफेद अंडों जैसा समान पोषण होता है. सफेद से अलग रंग में कोई अतिरिक्त न्यूट्रिएंट नहीं होता. मुर्गी की नस्ल की वजह से सिर्फ अंडे के छिलके का रंग बदलता है अंडे के अंदर के पोषण पर कोई फर्क नहीं पड़ता. वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि अंडे के छिलके का रंग पोषण मूल्य (nutrition) पर कोई असर नहीं डालता. सभी रंगों के अंडों में प्रोटीन, विटामिन जैसे B12, D, A, मिनरल्स जैसे सेलेनियम, आयोडीन, और अन्य पोषक तत्व लगभग समान होते हैं.