किस कंपनी को कितने साल लगे?
दिए गए आंकड़ों के हिसाब से इस सूची में Google और Amazon सबसे तेज हैं, जिन्हें 5 साल लगे. इसके बाद Apple, Facebook और Uber को 6 साल लगे. Airbnb, Spotify और Home Depot को 7 साल तथा Twitter और Coinbase को 8 साल लगे. Netflix, Ford और FedEx को 9 साल, जबकि Tesla, Salesforce, Zoom और LinkedIn को 10 साल लगे. Oracle को 12 साल, Walmart और Microsoft को 13 साल और Nike को 17 साल लगे. सबसे लंबी अवधि Starbucks के लिए 25 साल, Mastercard के लिए 29 साल, IBM के लिए 30 साल और Disney के लिए 45 साल रही. सभी आंकड़े महंगाई-समायोजित हैं.