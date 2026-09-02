सिर्फ 5 साल में सफलता

गूगल और अमेजन इस सूची में सबसे तेज कंपनियों में शामिल हैं. दोनों कंपनियों को 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 9,496 करोड़ रुपये की महंगाई-समायोजित आय तक पहुंचने में सिर्फ 5 साल लगे. Google ने इंटरनेट सर्च और डिजिटल विज्ञापन की दुनिया में तेजी से विस्तार किया, जबकि Amazon ने ऑनलाइन शॉपिंग से शुरुआत करके अपने कारोबार को बहुत बड़े स्तर तक पहुंचाया. इन दोनों कंपनियों का उदाहरण बताता है कि सही समय पर तेजी से बढ़ते बाजार में मजबूत बिजनेस मॉडल बनाने से कंपनी बहुत कम समय में बड़े राजस्व स्तर तक पहुंच सकती है. हालांकि, 5 साल में यह मुकाम हासिल करना असाधारण उपलब्धि है.