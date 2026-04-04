महंगे ब्रांड्स पर करती हैं इनवेस्ट-

हालांकि क्या आपको पता है कि किस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा शॉपिंग करने में माहिर होती हैं? दुनिया में टॉप देश जहां महिलाएं सबसे ज्यादा शॉपिंग करती हैं उनमें सबसे ऊपर United States,लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे की महिलाएं आती हैं. इन्हें लक्जरी और हाई स्पेंडिंग चीजें खरीदना पसंद होता है. इन देशों में प्रति व्यक्ति फैशन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, तकरीबन 1000-1700 यूरो प्रति साल, यहां महिलाएं महंगे ब्रांड्स, क्वालिटी क्लोथिंग और एक्सेसरीज़ पर खर्च करने में आगे रहती हैं