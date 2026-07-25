पहली पनडुब्बी

आपके मन भी ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर पनडुब्बी का अविष्कार किस देश ने पहले किया होगा. इसका जवाब नीदरलैंड बताया जाता है. दुनिया की पहली सफल पनडुब्बी का श्रेय आमतौर पर नीदरलैंड यानी हॉलैंड के वैज्ञानिक और आविष्कारक कॉर्नेलिस ड्रेबेल को दिया जाता है. हालांकि उन्होंने यह पनडुब्बी इंग्लैंड में रहकर बनाई थी, इसलिए इसका प्रदर्शन भी वहीं हुआ. 17वीं सदी में जब समुद्री यात्रा ही बड़ी चुनौती थी, उस समय पानी के अंदर चलने वाली मशीन बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था. ड्रेबेल ने अपने प्रयोगों के जरिए यह साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ पानी के ऊपर ही नहीं, बल्कि उसके नीचे भी यात्रा कर सकता है. यही वजह है कि उन्हें आधुनिक पनडुब्बी तकनीक का शुरुआती जनक माना जाता है.