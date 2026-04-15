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Most Educated Countries: किस देश के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे है? चौंका देगी भारत- अमेरिका- ईरान की रैंकिंग, देखें टॉप-5 में कौन-कौन
World most educated countries ranking: एजुकेशन आज के समय की सबसे बड़ी जरुरत है. पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा खर्च बच्चों की पढ़ाई पर ही करते हैं. अभी मोस्ट एजुकेटेड कंट्री की लिस्ट आई है, इसमें कनाडा ने टॉप किया है. आइये जानते हैं कि दुनिया के मोस्ट एजुकेटेड कंट्रीज की लिस्ट में कौन-कौन है...