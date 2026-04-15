4. दक्षिण कोरिया

शिक्षा को अपनी बेहतरी के इस्तेमाल करने का तरीका दक्षिण कोरिया से बेहतर कोई नहीं जानता, जहां 56% आबादी एजुकेटेड है. साउथ कोरिया के युवाओं में कॉलेज जाने का जबरदस्त क्रेज है. इस ट्रेंड ने देश को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना दिया है.