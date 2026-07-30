8, 9 और 10 नंबर पर कौन से देश?

आठवें नंबर पर अमेरिका, नौवें नंबर पर जापान और दसवें नंबर पर जर्मनी है. अमेरिका के पुरुष अपनी फिटनेस, कॉन्फिडेंस और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. वहां जिम कल्चर, आउटडोर स्पोर्ट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल काफी लोकप्रिय है, जिसका असर उनकी पर्सनैलिटी पर साफ दिखाई देता है. जापान के पुरुष अपनी साफ-सुथरी ग्रूमिंग, ट्रेंडी हेयरस्टाइल और मिनिमलिस्ट फैशन के लिए मशहूर हैं. जर्मनी के पुरुष लंबे कद, मजबूत कद-काठी और सादगी भरे लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं. वे फिटनेस, साइक्लिंग, रनिंग और अन्य खेलों में सक्रिय रहते हैं, जिससे उनकी शारीरिक बनावट बेहतर रहती है.