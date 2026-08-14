ब्रिटेन और यूएई

इस सूची में नौवें और दसवें स्थान पर ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात आते हैं. आंकड़ों के हिसाब से ब्रिटेन में करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख हिंदू रहते हैं. वहीं यूएई में करीब 660 हजार यानी 6.6 लाख हिंदू हैं. ब्रिटेन में हिंदू समुदाय की बड़ी मौजूदगी भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के लोगों से जुड़ी है. दूसरी ओर, यूएई में बड़ी संख्या में दक्षिण एशियाई प्रवासी रहते हैं, जिनमें हिंदू समुदाय भी शामिल है. संख्या के आधार पर ब्रिटेन नौवें और यूएई दसवें स्थान पर है. स्पष्ट कर दें कि ये आंकड़े World Population Review के हैं और इन्हें World of Statistics के एक्स एकाउंट पर शेयर किया गया है. (Photos/AI)