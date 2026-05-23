2. अमेरिका

दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ-साथ अमेरिका अपनी चिप डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर और धाकड़ AI पावर के दम पर दूसरे नंबर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है.