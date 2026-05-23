Which Country Is World Most Tech Savvy Where Do The Us And China Rank In Adopting Advanced Technology Here Is Top 10 List 8424098
दुनिया का सबसे बड़ा टेक सेवी देश कौन? एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाने में कितने नंबर पर अमेरिका-चीन, ये रही टॉप-10 की लिस्ट
Top 10 most advanced countries in the world: आज के समय में कोई देश कितना ताकतवर है, इस बात का अंदाजा उसकी सेना से ज्यादा इससे तय होता है कि वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) और टेक्नोलॉजी में कितने आगे है. आइये जानते हैं कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अपनाने के मामले में कौन-सा देश दुनिया में टॉप पर है...