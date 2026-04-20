चीन on Top

कुल खपत के मामले में चीन दुनिया में ऑन टॉप है, जो दुनिया के कुल अंडों का लगभग 38% हिस्सा अकेले चट कर जाता है. चीन न केवल सबसे बड़ा उपभोक्ता है, बल्कि वह दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश भी है. चीन की विशाल आबादी की प्रोटीन जरूरतें काफी हद तक इसी पर निर्भर हैं.