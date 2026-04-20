Which Country Leads Highest Egg Consumption In World Is India On The Top List Or Not 8387207
Highest egg consumption: दुनिया का कौन सा देश अंडे की खपत में सबसे आगे? टॉप लिस्ट में भारत है या नहीं?
Highest egg consumption country per capita: अंडा, वेज है या नॉन-वेज? भले ही अभी तक इसकी गुत्थी नहीं सुलझी हो, लेकिन दुनिया में अंडे खाने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. अभी हाल ही में एक दुनिया के सबसे एग कंज्यूमर्स कंट्रीज की लिस्ट जारी हुई है. आइये देखते हैं कि भारत अंडे की खपत में कौन से पायदान पर है...