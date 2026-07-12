सबसे पहली मिसाइल

दुनिया के कई देशों के पास आज हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली आधुनिक मिसाइलें हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तकनीक की शुरुआत किस देश ने की थी? अधिकांश लोग के दिमाग में अमेरिका या रूस का नाम आएगा, मगर सच इससे अलग है. आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला पहला देश जर्मनी था. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ऐसी मिसाइल विकसित की, जिसने सैन्य तकनीक की दिशा ही बदल दी. यही मिसाइल आगे चलकर दुनिया की लगभग सभी आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की आधार बनी और इसके बाद अमेरिका, सोवियत संघ समेत कई देशों ने इस तकनीक को तेजी से विकसित किया.