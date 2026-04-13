होर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिर बढ़ी टेंशन

करीब 167 किलोमीटर लंबा होर्मुज स्ट्रेट बीते डेढ़ महीने से दुनिया का चोक प्वॉइंट बना हुआ है. ईरान ने 8 अप्रैल को सीज़फायर के ऐलान के बाद कुछ देर के लिए इसे खोला था, लेकिन लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद इसे दोबारा बंद कर दिया गया है. ईरान-अमेरिका के बीच 10-11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई सीजफायर डील की मीटिंग बेनतीजा रहने के बाद फिर से होर्मुज स्ट्रेट को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है. लेकिन, क्या आप जानते हैं आसमान में भी एक होर्मुज स्ट्रेट है. इसका कंट्रोल एक देश के पास है. अगर ये बंद हुआ, तो दुनिया की हवाई रफ्तार एक झटके में थम जाएगी.