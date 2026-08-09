नीदरलैंड्स और स्वीडन

विदेश यात्रा करने वालों के मामले में नीदरलैंड्स और स्वीडन सबसे आगे हैं. दी गई लिस्ट के मुताबिक, दोनों देशों में 99 प्रतिशथ लोगों ने विदेश यात्रा की है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि स्वीडन और नीदरलैंड्स में लगभग सभी लोगों ने कम से कम एक दूसरे देश का दौरा किया है. इतना ही नहीं, इन देशों में बड़ी संख्या में लोग 10 या उससे ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं. रिपोर्ट के अनुसार, स्वीडन में विदेश यात्रा का अनुभव सबसे ज्यादा व्यापक है और बड़ी संख्या में लोग कई देशों का दौरा कर चुके हैं. (स्पष्ट कर दें कि यह आंकड़े Pew Research Center, 2023 के हैं जिसे World of Statistics ने एक्स पर शेयर किया है, Photos/AI).