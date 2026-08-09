भारत से विदेश यात्रा
भारत में विदेश यात्रा करने वाले लोगों की संख्या इस लिस्ट में सबसे कम है. Pew Research Center के 2023 सर्वे के मुताबिक, सिर्फ 3 प्रतिशत भारतीयों ने अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश की यात्रा की है. यानी सर्वे में शामिल 100 लोगों में करीब 97 लोग ऐसे थे, जिन्होंने कभी विदेश यात्रा नहीं की. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत, इंडोनेशिया और सर्वे में शामिल अफ्रीकी व लैटिन अमेरिकी देशों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा का स्तर यूरोपीय देशों की तुलना में काफी कम है. हालांकि, विदेश नहीं जाने वाले लोगों में बड़ी संख्या ऐसी भी है, जो मौका मिलने पर दूसरे देश घूमना चाहती है.