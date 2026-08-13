स्वाधीनता दिवस
आजादी से पहले भारत में 15 अगस्त नहीं, बल्कि 26 जनवरी को 'स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता था. 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के आह्वान पर देशभर में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. इस दिन लोगों ने अंग्रेजी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज हासिल करने का संकल्प लिया. जगह-जगह सभाएं हुईं, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और लोगों ने आजादी की प्रतिज्ञा दोहराई. यह दिन सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को यह संदेश देने का तरीका था कि अब भारतीयों का लक्ष्य सीमित अधिकार या सुधार नहीं, बल्कि पूरी आजादी है. आगे चलकर यही तारीख भारतीय इतिहास में एक और बड़े बदलाव की गवाह बनी.