भारत का संविधान लागू

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश गणराज्य बना. इस तारीख को चुनना महज संयोग नहीं था. सरकार के आधिकारिक विवरण के मुताबिक, 26 जनवरी 1930 को मनाए गए पूर्ण स्वराज दिवस ने इस तारीख को स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक पहचान दी थी. इसलिए संविधान लागू करने के लिए भी यही दिन चुना गया, ताकि आजाद भारत का नया संवैधानिक दौर उस पुराने संकल्प से जुड़ सके. इस तरह 26 जनवरी ने दो ऐतिहासिक पड़ावों को जोड़ दिया. 1930 का पूर्ण स्वराज का संकल्प और 1950 का संविधान लागू होने का दिन. ( स्पष्ट कर दें कि यह जानकारी कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन के ऐतिहासिक दस्तावेजों, जवाहरलाल नेहरू के बयानों और भारत सरकार (PIB) के आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है, Photos/AI)