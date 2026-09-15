वैज्ञानिकों ने फिर कैसे लगाया उम्र का अंदाजा

जब उम्र गिनने का पुराना तरीका मुश्किल हुआ तो शोधकर्ताओं ने दूसरा तरीका अपनाया. उन्होंने अलग-अलग जगहों पर लेक स्टर्जन मछलियों को पकड़ा, उनका आकार और दूसरी जानकारी दर्ज की और उन्हें पहचान के लिए टैग लगाकर वापस पानी में छोड़ दिया. कुछ साल बाद जब उन्हीं इलाकों में दोबारा सर्वे किया गया तो कई टैग लगी मछलियां फिर मिलीं. वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ सालों में मछली का आकार कितना बढ़ा. इसी जानकारी से उन्होंने यह अनुमान लगाया कि किसी खास आकार तक पहुंचने में मछली को कितने साल लग सकते हैं. यानी वैज्ञानिकों ने सीधे किसी मछली के शरीर पर 427 साल की उम्र नहीं पढ़ी, बल्कि लंबे समय के आंकड़ों से उसकी संभावित उम्र का हिसाब लगाया.