427 साल तक जी सकती है ये मछली
हैरान करने वाले रिसर्च में सामने आया है कि लेक स्टर्जन मछली की उम्र पहले जितनी समझी जाती थी, उससे कहीं ज्यादा हो सकती है. वैज्ञानिकों ने अलग-अलग इलाकों में रहने वाली इस मछली की आबादी का अध्ययन किया. अनुमान के मुताबिक नर मछली करीब 90 से 279 साल तक जी सकती है, जबकि मादा की उम्र 99 से 427 साल तक पहुंच सकती है. इससे पहले सबसे ज्यादा उम्र वाली लेक स्टर्जन मछली करीब 152 साल की मिली थी. नई रिसर्च के मुताबिक 152 साल की उम्र इस मछली के लिए असाधारण रूप से ज्यादा नहीं, बल्कि उसकी संभावित जिंदगी के बीच का हिस्सा हो सकती है.