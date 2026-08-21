100 इंसानों की दुनिया
अगर पूरी धरती की आबादी सिर्फ 100 लोगों की रह जाए, तो दुनिया कैसी दिखेगी? यह सवाल सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन वैश्विक आबादी के अनुपात को 100 लोगों के पैमाने पर समझने का यह एक दिलचस्प तरीका है. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, इन 100 लोगों में सबसे ज्यादा 18 भारत से होंगे, जबकि चीन से 17 लोग होंगे. अमेरिका से 4, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील से 3-3 लोग होंगे. बांग्लादेश, रूस, जापान और मैक्सिको से 2-2 लोग होंगे. बाकी 40 लोग दुनिया के दूसरे देशों से आएंगे.