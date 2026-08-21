पूरी तस्वीर

इन आंकड़ों को देखकर पहली नजर में लग सकता है कि 100 लोगों की दुनिया में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक होगी. दिए गए मॉडल में 31 ईसाई, 23 मुस्लिम और 15 हिंदू बताए गए हैं. लेकिन दुनिया की धार्मिक तस्वीर को समझते समय केवल तीन बड़े धर्मों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है. बौद्ध धर्म से जुड़े 7 लोग होंगे और 16 लोग ऐसे होंगे जो किसी धर्म से संबद्ध नहीं होंगे. 8 लोगों को अन्य धार्मिक समूहों में रखा गया है. 'कोई धर्म नहीं' वाले लोगों को भी अलग समूह माना गया है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है जो खुद को नास्तिक मानते हैं.