Which State Had Highest Number Of Students Appear For Neet Here Parents Pour Their Entire Energy Into Making Their Children Doctors 8410624
NEET में किस राज्य के सबसे ज्यादा बच्चे बैठे? यहां पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर बनाने में लगा देते हैं पूरी ताकत
NTA NEET UG 2026 Statwise candidates Stats: नीट यूजी एग्जाम देश का सबसे बड़ा इंट्रेस एग्जाम है. इस साल नीट यूजी में 22 लाख से अधिक स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए, जो छात्रों में डॉक्टर बनने की चाहत को दिखाता है. आइये जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस राज्य से एग्जाम में बैठे...