किस राज्य से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स?

नीट यूजी 2026 में देश भर के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एग्जाम कंडक्ट 96.9 प्रतिशत की शानदार अटेंडेंस दर्ज की गई. ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि किन राज्यों के सबसे ज्यादा स्टूडे्ंटस नीट यूजी एग्जाम में शामिल हुए...