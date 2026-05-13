1974 में हुई कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की स्थापना
Karnataka Milk Federation यानी KMF कर्नाटक की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव संस्था है. ये Nandini ब्रांड से दूध और डेयरी प्रोडक्ट बेचती है. इसकी स्थापना 1974 में हुई थी. कंपनी का हेडक्वॉर्टर बेंगलुरु में है. KMF को भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव संस्था माना जाता है. पहले नंबर पर Amul है. नंदिनी दूध के अलावा दही, घी, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, मिठाइयां और चॉकलेट भी बेचती है. अब तो नंदिनी घी का निर्यात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब तक शुरू हो चुका है.