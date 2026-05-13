भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है. भारत पिछले कई वर्षों से वैश्विक दूध उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है. Pib.gov.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के कुल दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24–25% के आसपास है. यहां का डेयरी सेक्टर करोड़ों छोटे किसानों और ग्रामीण परिवारों पर आधारित है. देश में भैंस और गाय दोनों के दूध का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. White Revolution यानी श्वेत क्रांति का इसमें बड़ा योगदान माना जाता है. इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में Verghese Kurien का नाम सबसे आगे आता है.