राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया

पुरातात्विक रूप से दिल्ली के इतिहास को पूरी तरह महाभारत से जोड़ना आसान नहीं है. इतना जरूर माना जाता है कि इस इलाके में हजारों साल पहले मानव बसावट शुरू हो चुकी थी. दस्तावेजी इतिहास में दिल्ली के बारे में पहला जिक्र 737 ईसवीं में मिलता है. इसके मुताबिक, दिल्ली को सबसे पहले राजा अनंगपाल तोमर (तोमर वंश) ने बसाया था. राजा अनंगपाल तोमर ने इंद्रप्रस्थ से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया. यहां ढिल्लिका गांव था. कुछ बरस बाद उस पर राजा ने लालकोट नगरी बसाई. इसे दिल्ली का पहला ऐतिहासिक शहर माना जाता है. कहा जाता है कि हुमायूं ने बाद में इसी नींव पर पुराना किला बनवाया.