इन मुस्लिम शासकों ने कभी दिल्ली पर किया राज़
दिल्ली पर मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी,अकबर का शासन भी रह चुका है. मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के घुर (Ghor) क्षेत्र के शासक थे. वे 12वीं शताब्दी में भारत पर हमलों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. इतिहास में उनका नाम इसलिए अहम माना जाता है, क्योंकि उनके आक्रमणों ने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव मजबूत की. मोहम्मद गौरी ने कई बार भारत पर हमला किया, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध 1192 की दूसरी तराइन की लड़ाई थी. इस युद्ध में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था.