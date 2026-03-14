शुरुआत में यह जानकर निराश थे हार्दिक पांड्या

इस शो में अपने बड़े भाई क्रुणाल पांड्या के साथ आए हार्दिक ने कहा, 'जब मैं करियर की शुरुआत में IPL में खेलने आया था, तब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मनी के रूप में 10 लाख रुपये मिले. लीग में खेलने के दौरान मुझे प्लेयर ऑफ द मैच और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच के रूप में 1-1 लाख रुपये और अतिरिक्त मिल गए, जिससे मैं बहुत खुश था कि चलो 10 से 12 लाख रुपये हो गए. मैंने सोचा कि इन एक्स्ट्रा 2 लाख से मैं शॉपिंग कर लूंगा. लेकिन बाद में टीम की मालकिन नीता अंबानी ने बताया कि जीती हुई प्राइज मनी को भी पूरी टीम में बांटा जाएगा. यह जानकर मैं निराश हो गया.'