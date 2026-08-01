खास हवाई सुविधा

जब देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों की बात होती है, तो केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी विशेष हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है. इनके आधिकारिक दौरे, राज्य समारोह, आपात बैठकों या दूसरे सरकारी कार्यक्रमों के दौरान हेलीकॉप्टर या विमान उपलब्ध कराया जाता है. यह सुविधा उनकी सुरक्षा, समय की बचत और सरकारी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर दी जाती है. किस प्रकार का हेलीकॉप्टर या विमान इस्तेमाल होगा, यह यात्रा की दूरी, सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार तय किया जाता है. निजी कामों के लिए इस सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता और हर उड़ान तय नियमों के तहत होती है.