सभी सांसदों को नहीं मिलता बराबर का समय

लोकसभा में हर सांसद अपनी बात रखना चाहता है, मगर सभी सांसदों को बराबर समय नहीं मिलता. सदन में किस सांसद या किस पार्टी को कितना समय मिलेगा, इसके लिए तय नियम हैं. आमतौर पर सबसे ज्यादा समय सरकार से संबंधित मंत्री को मिलता है. विपक्ष और अन्य दलों को उनकी लोकसभा में सीटों की संख्या और सदन के कामकाज सलाहकार समिति (Business Advisory Committee) की सिफारिश के आधार पर समय बांटा जाता है. अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) लेते हैं. यह व्यवस्था लोकसभा के नियमों और संसदीय परंपराओं के तहत लागू होती है.