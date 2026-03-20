खुश रहने के लिए ये 5 एक्सरसाइज जरुरी

मैथ्यू रिकार्ड ने बताया कि उन्होंने अपने योग और ध्यान से इस गामा तरंग को खुद ही उत्पन्न किया है. उन्होंने बताया कि वह खुश रहने के लिए रोजाना 5 एक्सरसाइज करते हैं, जो उन्हें खुश रखने में मदद करती है. वह रोजाना 1-2 मिनट आंखे खोलकर देखते हैं. इसके बाद नियमित वह प्रति 10 सेकंड काइंडनेस एक्सरसाइज करते हैं. वह कहते हैं कि फिर जीवन में जो किसी को सबसे ज्यादा प्यार करता (मां, पिता, पत्नी, बच्चे) है तो उनकी मुस्कुराती तस्वीर को एक मिनट तक देखे. वहीं वह पर्याप्त मात्रा में चॉकलेट और अखरोट खाने की भी सलाह देते हैं. वह कहते हैं कि हमें नियमित मुंह खोलकर हंसना चाहिए. यह खुशी का स्तर बढ़ाने में कारगर होता है.