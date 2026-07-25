कौन-कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं प्रह्लाद जोशी?
प्रह्लाद जोशी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं. इस समय वह केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं. प्रह्लाद जोशी को संसद और सरकार में लंबे अनुभव वाला नेता माना जाता है. अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद उनके पास एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है. उनकी नई जिम्मेदारी में देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अहम काम शामिल होंगे.