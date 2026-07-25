27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में हुआ जन्म

प्रह्लाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में हुआ था. उनका परिवार सामान्य और संस्कारों से जुड़ा हुआ बताया जाता है. छात्र जीवन में ही उनकी रुचि सामाजिक काम और लोगों से जुड़े मुद्दों में बढ़ने लगी थी. राजनीति में आने से पहले उन्होंने कारोबार और सामाजिक गतिविधियों में भी काम किया. अपने लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर काम किया है. अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने से उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं. (Image: IANS)