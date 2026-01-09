'इसाबेला कोई मोहरा नहीं है'

यह मजेदार सुझाव X पर वायरल हो गया, क्योंकि कई यूज़र्स को यह विचार पसंद आया. बैरन ट्रंप के बारे में एक व्यक्ति ने लिखा, वह हैंडसम और स्मार्ट है, वह खूबसूरत और स्मार्ट है. यह एक बढ़िया सौदा लगता है. किसी और ने मज़ाक में कहा, हम पहले ऐसे ही करते थे. एक यूजर ने विचार व्यक्त किया, 'यह सच में शानदार हटके सोच है. हालांकि, दूसरे कई X यूजर्स इस अजीब आइडिया से ज़्यादा खुश नहीं थे. किसी ने कमेंट किया, यह जियोपॉलिटिक्स नहीं है, यह मिडिवल फैन-फिक्शन है. ग्रीनलैंड कोई मोलभाव की चीज नहीं है, डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला कोई मोहरा नहीं है, और बैरन ट्रम्प कोई डिप्लोमैटिक टूल नहीं है. देशों का लेन-देन शादियों से नहीं होता, यह 1400 का दशक नहीं है. दूसरे यूजर ने कहा, 'हम 17वीं सदी में नहीं रह रहे हैं... तो चुप रहो.