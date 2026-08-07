क्या तब कूल नहीं लगते थे अमरिंदर?
पंजाब का मुख्यमंत्री रहते हुए 2021 में अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए बलियावाल ने कहा कि राहुल को वह समय भी याद रखना चाहिए जब उन्हें 'कैप्टन अमरिंदर कूल, नेता या अंकल' नहीं लगते थे. बलियावाल ने कहा, 'उस समय, गांधी ने पंजाब के लिए कैप्टन साहब के योगदान या उस सेवा को भी कोई महत्व नहीं दिया जो उन्होंने पुरानी पार्टी के लिए की थी. अब, जब कांग्रेस में जबरदस्त अंदरूनी कलह और खींचतान मची है और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, तो गांधी को अमरिंदर अंकल याद आ रहे हैं.'