2022 से BJP के साथ हैं अमरिंदर सिंह

अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस में थे तो वे पार्टी के सबसे मजबूत क्षेत्रीय नेताओं में से एक थे. उन्होंने 2017 में 117 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को जबरदस्त जीत दिलाई थी, जिससे वे दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने. उन्होंने 2021 में पार्टी की राज्य इकाई में आपसी कलह के कारण मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) बनाई. बाद में 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में PLC के कोई भी सीट न जीत पाने पर उन्होंने अपनी पार्टी का BJP में विलय कर दिया. अमरिंदर सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद परनीत कौर, बेटे रनिंदर सिंह और बेटी जय इंदर कौर भी अब BJP के साथ हैं. (सभी तस्वीरें ANI)