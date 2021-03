1 / 13

Who is Sanjana Ganesan भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह Jasprit Bumrah Marriage with Sanjana Ganesan ने शादी कर ली है. जसप्रीत बुमराह ने संजना गणेशन से शादी की है. जसप्रीत और संजना ने गोवा में शादी की है. शादी में बेहद कम और पारिवारिक लोग ही शामिल हुए. यहाँ तक कि टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हो पाया. शादी की कोई सूचना पहले लीक नहीं होने दी गई. दुनिया को पता तब चला जब जसप्रीत और संजना ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर Jasprit Bumrah Sanjana Ganesan Photos कीं. इन तस्वीरों के सामने आने के साथ ही दोनों एक बार फिर चर्चा में हैं. संजना के बारे में लोग अभी बहुत कम जानते हैं.