'इंडियाज़ गॉट टैलेंट' के पहले सीज़न में आई थी नजर
शेरोन वर्मा तब मशहूर हुईं जब उन्होंने 'इंडियाज़ गॉट टैलेंट' के पहले सीज़न में एक कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लिया और खुद को कमज़ोर आज़ाद महिला बताया. ज़ाहिर है, इस बात ने जजों और दर्शकों, दोनों का ही ध्यान खींचा. बाद में, जब समय ने उनसे इस शब्द का मतलब पूछा, तो उन्होंने बताया कि उन्हें खानदानी दौलत तो मिली थी और इसी वजह से उन्हें आज़ाद महिला बनना पड़ा. हालांकि, उन्हें इसमें मुश्किल हो रही थी, जिसका मतलब था कि वह कभी भी किसी पर निर्भर हो सकती थीं, उनकी यह बात सुनकर सब हंस पड़े थे.