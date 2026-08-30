समय के लेवल का है

इसके बाद समय ने आगे कहा, 'पता है, शेरोन वर्मा एक बिहारी हैं जो नौकरी की तलाश में मुंबई आई थीं, बस बिहारी वाली बातें.' इसक बाद शेरोन वर्मा भी कहां चुप रहने वाली थी उन्होंने जवाब देते कुए कहा कि 'कम से कम मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना राज्य छोड़ा.' यह बातचीत जल्द ही ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई. दर्शकों ने शेरॉन की तारीफ़ की कि उन्होंने समय की कॉमिक टाइमिंग का बखूबी जवाब दिया और उन्हें उन्हीं के अंदाज़ में रोस्ट किया. एक फ़ैन ने लिखा, उन्होंने कमाल कर दिया. दूसरे ने कमेंट किया, कंटेस्टेंट इतनी ज़बरदस्त कि वह पैनलिस्ट बन गईं. एक फ़ैन ने लिखा, इकलौती महिला कॉमेडियन जो सच में मज़ेदार हैं. एक और ने कमेंट किया, आखिरकार कोई तो मिला जो समय के लेवल का है।