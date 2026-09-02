किसी और को ऑफर हुई था मुख्य किरदार

सत्या ने कहा कि यह बदलाव लगभग रातों-रात हुआ उन्होंने बताया कि जब मुख्य अभिनेता अचानक बीमार पड़ गए, तो चतुर्वेदी ने तय किया कि शूटिंग नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि सेट तैयार था, बहुत से लोग आ चुके थे और सभी ने काफी मेहनत की थी. सत्या ने माना कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि दर्शक उन्हें इस रोल में स्वीकार करेंगे या नहीं. मैं लगातार सोच रहा था कि अगर लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा. क्या होगा अगर लोग सोचें कि इन्होंने क्या कर दिया, किसे बाबा बना दिया? ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थीं.