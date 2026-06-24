पुलिस जांच में क्यों आया नाम?
केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन बाद में जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पुलिस को मामले को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया. इसके बाद सिया गोयल का नाम जांच के केंद्र में आ गया. पुलिस घटना से पहले की गतिविधियों, यात्राओं, बातचीत और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है. जांच एजेंसियों का कहना है कि वे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. फिलहाल कई अहम बिंदुओं की जांच जारी है और पुलिस आगे के साक्ष्य जुटा रही है.