कौन हैं सूरज नांबियार

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय ने 2022 में बिजनेमैन सूरज नांबियार से धूमधाम से शादी रचाई थी. दोनों के बीच सब ठीक चल रहा था इसका अंदाजा उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लगाया जा सकता है, जहां वो अपनी रोमांटिक तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करते रहते थे. लेकिन शादी के चार साल बाद अचानक अफवाह उड़ी कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और शादी की तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं.. खबर फैलने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि दोनों की शादी अब तलाक तक पहुंच गई है. हालांकि कपल की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसी बीच जानते हैं कि मौनी रॉय के पति सूरज नांबियार कौन हैं?