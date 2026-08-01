E20 पेट्रोल आखिर है क्या और इसे क्यों लाया गया?
E20 ऐसा ईंधन है, जिसमें 80 प्रतिशत सामान्य पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है. एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. सरकार का मकसद इस मिश्रित ईंधन के जरिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण घटाना है. सरकार का मानना है कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी. हालांकि, E20 को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं. खासकर पुराने वाहनों के मालिक यह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी गाड़ियां इस ईंधन के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं. यही कारण है कि E20 केवल तकनीकी विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह आम लोगों, वाहन उद्योग और सरकार के बीच चर्चा का अहम मुद्दा बन चुका है.