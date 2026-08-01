कौन हैं तहसीन पूनावाला?

तहसीन पूनावाला एक राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी डिबेट में अपनी बेबाक राय रखने वाले सार्वजनिक चेहरों में गिने जाते हैं. वो लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखते रहे हैं. अलग-अलग विषयों पर सरकार और विपक्ष दोनों से सवाल पूछने की वजह से वो अक्सर चर्चा में रहते हैं. हाल के दिनों में उन्होंने E20 पेट्रोल नीति को लेकर देशभर में बहस छेड़ दी है. उनका कहना है कि ये केवल ईंधन का मामला नहीं बल्कि करोड़ों वाहन मालिकों के अधिकारों और उनकी जेब से जुड़ा सवाल है. इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अभियान शुरू किया, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की, जिससे वो इस विवाद का प्रमुख चेहरा बन गए.