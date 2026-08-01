14 साल की उम्र में शुरू हुई मेहनत की असली कहानी
जब ज्यादातर बच्चे स्कूल और बाकी खेल खेलते, तब यशवीर सिंह ने 14 साल की उम्र में जैवलिन थ्रो को गंभीरता से अपनाया. साल 2015 से उन्होंने हर दिन इसकी प्रेक्टिस की. हर दिन रन-अप, ग्रिप, बॉडी बैलेंस और रिलीज तकनीक पर घंटों मेहनत की. शुरुआती दिनों में कई बार प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. लगातार अभ्यास ने उनकी तकनीक को मजबूत बनाया और धीरे-धीरे दूरी बढ़ने लगी. इसी का नतीजा था कि उन्होंने जूनियर लेवल पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया. कम उम्र में ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन किसी भी खिलाड़ी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है.