गांव से शुरू हुआ सुनहरा सपना

हरियाणा के भिवानी जिले के देवसर गांव में जन्मे यशवीर सिंह का बचपन साधारण माहौल में बीता. गांव की खुली जमीन, खेत और खेल का माहौल उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए. परिवार में खेल की अच्छी समझ थी, इसलिए बचपन से ही उन्हें खेलों के प्रति प्रेरणा मिलती रही. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि गांव का यह लड़का एक दिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करेगा. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने कभी उनके सपनों को छोटा नहीं होने दिया. यही वजह रही कि शुरुआती संघर्ष उनके आत्मविश्वास को कमजोर करने के बजाय और मजबूत करता गया. गांव से निकला ये सफर धीरे-धीरे राष्ट्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय पहचान तक पहुंच गया.