भूखे प्यासे हजारों नाविक

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों को समुद्र में छोड़ने से सबसे ज्यादा समस्या उन पर सवार क्रू मेंबर को होती है. पिछले महीने चीन के समुद्री इलाके के बाहर छोड़े गए एक तेल टैंकर के सीनियर डेक ऑफिसर ने बताया, हमारे पास मांस, अनाज, मछली, गुजारे के लिए जरूरी चीजों की कमी थी. इसने हमारी हेल्थ और हमारे ऑपरेशनल माहौल पर असर डाला है. क्रू भूखा था, क्रू गुस्से में था, और हम बस एक-एक दिन गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे थे. शिप अभी भी इंटरनेशनल पानी में है. इसके आस-पास इतनी ज्यादा जांच हो रही है कि ऐसा समझा जाता है कि चीन इसे पोर्ट में आने देने को तैयार नहीं है.